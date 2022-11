Forino( Av): Il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello nella Città dei Sette Colli per la Festa del Centro Pastorale “Beato Grimoaldo”. L’ appuntamento è per Domenica 27 Novembre ore 11.30

La Comunità Parrocchiale dei Santi Biagio e Stefano Domenica 27 Novembre c.a alle ore 11.30 presso la Chiesa di San Biagio nel rione Pozzo, é pronta ad accogliere con grandi onori il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello. Un forte legame che ormai da qualche anno accomuna il massimo Pastore della Diocesi di Avellino e la Città di Forino che presenzierà le funzioni religiose della Festa del Centro Pastorale ” Beato Grimoaldo” ovvero impartirà la Benedizione a tutti gli operatori pastorali . Successivamente l’ incontro con famiglie, giovani e bambini per a margine di una lusinghiera e gradita visita che ci onora profondamente. Ad accoglierlo ci saranno le autorità locali , le associazioni del territorio ed il clero Padre Pierluigi Mirra, Padre Marco Masi .

Questa santa visita sarà l’ apice di un cartellone molto interessante e variegato che prenderà il via Sabato 26 Novembre quando alle ore 19.15, presso il Teatro Parrocchiale, si terrà la Commedia Teatrale “Arturino” a cura dell’ Accademia della Crusca che continuerà Domenica 27 Novembre con la SAGRA DEL DOLCE cui il ricavato andrà tutto in beneficenza e terminerà sempre Domenica 27 Novembre alle ore 19.00 presso la Chiesa del Rosario con l’artista Maurizio Picariello e negli arrangiamenti musicali con l’ artista Tonino Cucciniello nell’ esibizione ” CONVERSAZIONI CON DIO”. Daniele Biondi