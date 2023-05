Forino (Av): Il “Rifugio degli Amici Pelosi”, valente luogo di accoglienza per animali trovatelli seppur con tante difficoltà anche di ordine economico

A Forino nei pressi della sede comunale della Protezione Civile, da alcuni anni , per opera di alcuni cittadini di buona volontà, esiste un luogo chiamato ” Rifugio degli amici Pelosi”. Non è un canile ,ma un luogo di prima accoglienza di cani e gatti trovatelli i quali esclusivamente a spese degli stessi cittadini tra le quali la signora Rosa De Lauro, la signora Elvira vengono accuditi , coccolati e curati . Come detto, questo rifugio è un punto momentaneo di accoglienza, in attesa che gli stessi vengano ospitati presso il Canile di Luogosano con il quale il Comune di Forino ha una convenzione annuale di ospitalità. Il problema ora si sta ponendo per il fatto che ” la famiglia pelosa” è incominciata a crescere oltre il dovuto, con un aggravio dei costi da parte di questi volontari cittadini forinesi, unica vera fonte di sostentamento per questo luogo di accoglienza, ma soprattutto di dignità. Cosa dire. Raccogliendo l’ appello Facebook della faccenda, ci poniamo anche noi da portavoce, con la convinzione che un po’ tutti vadano in “soccorso” di questi apprezzabili cittadini e dei nostri ” Amici Pelosi”. Daniele Biondi