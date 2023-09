Forino (Av): Il Maresciallo della Polizia Municipale Volino Maurizio ritrova un portafogli con banconote e carte e lo restituisce al legittimo proprietario

Una storia a lieto fine quella capitata ieri a Forino, allorquando il Maresciallo della Polizia Municipale Volino Maurizio nell’ ambito del suo servizio, in via Vicolo del Rosario ha rinvenuto un portafogli con banconote e documenti di riconoscimento appartenenti ad una persona straniera, un nigeriano residente nel territorio di Forino e senza indugio, dopo le dovute pratiche amministrative, ha restituito al legittimo proprietario. In effetti Volino non è nuovo a questi ritrovamenti ,ma oggi è particolarmente più sentito visto che il proprietario e’un giovane di colore richiedente asilo e bisognevole sotto tutti i punti di vista. Una lodevole azione del Comandante della Polizia Municipale di Forino che inorgoglisce un’intera cittadina e che racchiude ancora una volta quel senso di umanità e di ospitalità che la comunità locale ha da anni verso queste persone che da paesi stranieri sbarcano in Italia, in Europa cercando, sognando un mondo, una vita migliore. Daniele Biondi