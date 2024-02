Forino (Av): Grande Chiusura del Carnevale Forinese- Petrurese. Un successo di persone e spettacolo

Nella terra della “Dea Furina”, ad inebriare i suoi lari, questa volta non sono state né le ninfe tanto meno i satiri, ma la leggiadra sinuosità del Carnevale Forinese- Petrurese il quale Domenica 18 Febbraio dalle ore 15.30, , ha letteralmente sommerso di gente le strade e le piazze della vetusta cittadina irpina allietata dall’intenso e variopinto spettacolo offerto da vari gruppi carnevaleschi che ivi si sino ritrovati per la chiusura dello stesso iniziato martedì 13 Febbraio . L’ emozionante parata infatti , si e’ vestita, anzi colorata di vividi gingilli, coriandoli , stelle filanti e di ragazzi ballerini dei diversi Gruppi Folk e Carnevaleschi tra i quali quelli del gruppo Folk “Ballo O’.Ntreccio” delle Associazioni di Forino È Fest ‘Arret o Vic’ re Monac’ , Forino Beach , Max & Very Dance della Professional Dance , , di Tilia Vulgaris di Petruro, della Libertas Forino ,della Parrocchia San Biagio e Santo Stefano , dei Lupetti Petruresi 1964 , dentro una caldera in piena ebollizione esplosa letteralmente grazie all’ esuberanza , all’ entusiasmo che i gruppi hanno messo in opera , dove le maschere tantissimi convenuti , sono riuscite a donare quel tocco in più ad una festa traboccante di gioia, spensieratezza e divertimento in un intreccio di goliardia, stelle filanti e vuvuzelas, padrone assolute di spettacolarità, incorniciata dagli splendidi Carri Allegorici messi in arte ed in mostra dagli stessi gruppi partecipanti. Si direbbe che Forino per un giorno si e’ vestita di mille colori, ed almeno per un giorno tutto è stato concesso , ricalcando appieno il classico detto” Una volta all’anno non fa danno”. Un plauso, un profondo ringraziamento, va sicuramente agli artefici dell’evento quali il Gruppo Folk “Ballo O’ Ndreccio” alle Associazioni E’ Fest’ Arret’ O’ Vic’ Re’ Monache, Forino Beach, alla Parrocchia San Biagio e Santo Stefano, Tilia Vulgaris ai Lupetti Petruresi alla Max e Very Dance, alla Professional Dance, alla Libertas Forino, all’Amministrazione Comunale per il.suo Patrocinio a tutti gli sponsor che hanno dato man forte economica e pratica alla realizzazione dei carri allegorici. Un particolare ringraziamento va inoltre al Comando dei Vigili Urbani di Forino, ai Carabinieri ed alla Protezione Civile che hanno garantito l’ ordine e la sicurezza dell’ evento ed infine a tutti i protagonisti, ovvero i cittadini: bambini, adolescenti, giovani, adulti ed anziani che hanno partecipato con amore, UNIONE e divertimento e coloro i quali, a qualsiasi titolo, hanno donato qualcosa di loro per la buona riuscita di un evento che crea e creerà negli anni a venire soltanto vanto ed onore alla Terra dei Sette Colli. Ad Majora Semper Carnevale Forinese – Petrurese . Daniele Biondi