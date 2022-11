Forino (Av): Genitori degli Studenti alle urne per rinnovare il Consiglio di Istituto e decidere sulla Settimana Corta Elezioni Domenica 20 e Lunedì 21. Ecco le informazioni utili

Il 20 Novembre dalle 8.00 alle ore 12.00 ed il 21 Novembre dalle ore 8.00 – 13.30 i genitori di Forino e Contrada potranno recarsi alle urne per il rinnovo del Consiglio di Istituto.

PER FORINO il seggio sarà allestito presso l’ Auditorium della Scuola “Media” Picella.

PER CONTRADA il seggio sarà allestito presso la ” SCUOLA PLESSO UNICO AMMATURO”

Si voterà inoltre anche per il QUESTIONARIO DI GRADIMENTO INERENTE LA SETTIMANA CORTA .

Per l’ ambito Genitoriale, unica è la lista in corsa: COLLABORAZIONE ATTIVA E CONTINUITÀ della quale fanno parte i Sign. Iannaccone Federico, Biondi Daniele, Apuzza Luca, Ruggiero Maddalena, Cerullo Elvira, Spolverino Rosalia, Rega Carmine, Ciriello Paolo, Cipriano Enza. Possono votare entrambi i genitori esprimendo due preferenze . Le operazioni di spoglio sono previste per le ore 14.00 di lunedì 21 novembre. Daniele Biondi