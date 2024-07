Forino (Av): Elezioni Forum dei Giovani, a colloquio con il neo candidato Mario Ballante

Domenica 21 luglio 2024, un evento importante interesserà la Città di Forino. Si terranno le elezioni del Forum dei Giovani, un organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

Abbiamo incontrato un giovane candidato a ricoprire la carica di consigliere del Forum. Mario Ballante, classe 2004, studente di economia aziendale presso l’UNISA nonché promettente arbitro presso la sezione AIA di Avellino.

Mario, quale sono i motivi che ti hanno spinto a candidarti? “Veda in realtà sono sempre stato affascinato dall’impegno per il sociale, in modo particolare farmi portavoce delle esigenze dei giovani e del rapporto che quest’ultimi hanno con l’ente locale”.

Se non sbaglio vieni già da un’esperienza di impegno civico? “Si, esatto. Ho da poco concluso la mia esperienza come volontario nel servizio civile nazionale presso il Comune di Forino. Devo dire che è stata un’esperienza molto positiva e formativa. Stare a contatto con la gente, capire le loro esigenze e contribuire a risolverle mi ha spinto a continuare, se pur in modo differente, la mia esperienza candidandomi nel forum dei giovani”.

Come si presenta questa campagna elettorale? È accesa come quella per le amministrative? “Devo dire che è senz’ altro una bella esperienza, non credevo di riscontrare tutto questo supporto da parte dei miei coetanei e non solo, ho ricevuto tantissime attestazioni di stima, ovviamente penso sia superfluo dire che come tutte le campagne elettorali, seppur differenti da quelle per le amministrative, si percepisce l’aria competitiva. Questa si trasforma in una motivazione in più per dare il meglio di me. Colgo l’occasione per augurare agli altri candidati un in bocca al lupo e ricordare a tutti i miei coetanei di fare la scelta giusta, preferendo MARIO BALLANTE”. Da. Bio