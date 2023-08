Forino (Av): Ecco la XVI Edizione di “Sere Passaie”. Si inizia Giovedì 17 Agosto con la prima serata.

“Sera Passaie… a Forino” è un Festival dove si mescolano colori, suoni, immagini e sapori, un luogo dove è bello perdersi e ritrovarsi. Non è solo una kermesse spettacolare, è anche un’occasione per conoscere il territorio, i prodotti artigianali, le tipicità enogastronomiche, i beni storico-culturali e ambientali, gli usi e i costumi locali e la loro valorizzazione. Diversi e prestigiosi i gruppi ospitati nel corso degli anni al Festival, testimoni e innovatori della tradizione popolare del centro-sud Italia, in rappresentanza di un universo artistico ricco e variegato. Un festival unico, quindi, per qualità artistica e per il coinvolgimento di una pluralità di soggetti in una rete sempre più dinamica e creativa, in un ambiente familiare adatto anche ai più piccoli grazie alla facile percorribilità del percorso che si snoda tra le antiche mura del centro storico di Forino. E’ questo anno giunto ormai alla XVI Edizione, e quest’anno sono previsti ben quattro serate vale a dire da Giovedì 17 Agosto a Domenica 20.

Ecco il Programma Completo con serate ed ospiti:

-GIOVEDI 17 agosto i gruppi ospiti saranno gli OMP Omaggio alla Musica Popolare, i MAGMA e DJ MJAMy.

-VENERDI 18 agosto sarà la volta dei DAKKAMA’, i NAPOLI IN BLUES e dei REGGAE FOR SHASHAMENE

-SABATO 19 agosto ci saranno invece i ZEKETAM , DJMARMY , i TWIN PEAKES.

-DOMENICA 20 agosto invece per finire i LUMANERA, LUIGI E ROSA ed i TARANTWO. Ci sarà inoltre la gastronomia che coinvolgerà tre piazze del Centro Storico con il gusto della buona cucina da protagonista.

– Largo Ponte dedicata alla cucina tradizionale

– Spiazzo San Francesco dedicata allo street food

– Spiazzo Laudati dedicata alla cucina innovativa.

Da. Bio