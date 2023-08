Mugnano del Cardinale – Ieri la tradizionale Processione di Santa Filomena

Ieri si è tenuta la processione di Santa Filomena a cui hanno partecipato centinaia di fedeli. Il culto della Santina è diffuso in tutto il mondo e dunque tra i fedeli presenti al corteo religioso non c’erano solo i locali, ma anche vari forestieri. La Statua è stata portata a spalla dai cullatori e con loro si è congratulato il Rettore. Alla processione vi hanno partecipato le varie associazioni e comitati presenti sul territorio. Si è tenuta anche la tradizionale e meravigliosa infiorata in onore della Principessina del Paradiso.(L.C.) video e foto