Forino (Av): Associazione Culturale “Prospettive” , la dottoressa Spolverino riconfermata nella carica di Vice Presidente

Lunedì 19 Febbraio c.a nella sede di Piazza Tigli in Forino, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Culturale ” Prospettive”, associazione che da alcuni anni si impegna costantemente in importanti attività di promozione territoriale, organizzazione di eventi culturali per giovani, adulti e bambini. Uno dei punti all’ Ordine del Giorno riguardava l’ elezione del suo Vice Presidente. Dopo un’ attenta discussione il Direttivo ha ritenuto all’ unanimità eleggere la Dottoressa Rosalia Spolverino. In effetti per la Spolverino che da anni è dedita sul territorio forinese in svariate e lodevoli attività socio-culturali e scolastiche come tra l’altro nel Consiglio di Istituto, tutto questo è stato solo una riconferma in un ruolo che ha già ricoperto egregiamente e con indiscutibili ed apprezzabili risultati per la stessa Associazione. Abbiamo avuto il piacere di raggiungere telefonicamente la nuova Vice Presidente di “Prospettive” per cogliere le prime sue dichiarazioni: “Come nuova Vice Presidente dell’ Associazione Culturale “Prospettive” in queste primissime dichiarazioni a mezzo stampa sento il dovere di enunciare il fatto che continuerò ancora con più entusiasmo e convinzione, le attività svolte lo scorso’ anno in modo particolare quelle per la Promozione e la valorizzazione del territorio di Forino anche attraverso l’ importante collaborazione con Info Irpinia Campania in Tour . Oltre a quanto enunciato, faranno seguito tante altre attività soprattutto associative , culturali e molto altro ancora in fase di programmazione ” Ad Majora. Daniele Biondi