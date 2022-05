Forino (Av): A tre anni dalla storica udienza con Papa Francesco. Il Ricordo non cancella la Memoria.

Possiamo dire che oggi a Forino 29 Maggio 2022 corre l’anno. Di cosa tanti ci chiederanno!. Noi diciamo, della storica Udienza con il Pontefice Papa Francesco nella Piazza del Vaticano. Ed infatti, per tanti fedeli forinesi partiti il 29 Maggio di Tre anni fa, quello storico incontro con Papa Francesco, rimarrà di sicuro scolpito ad imperituro ricordo ed a futura memoria . Fatto sta che Forino ed i forinesi, come in tante altre occasioni non sfigurarono affatto, anzi tutto incastrato al posto giusto come in un puzzle, in una giornata nata alle prime luci dell’ alba, dove ad attendere dinanzi al Palazzo del Municipio della i 300 pellegrini in partenza per Roma, fu Padre Pierluigi Mirra che impartì la solenne benedizione affidando Forino e la sua gente al Cuore Immacolato di Maria. Tutto poi proseguì alla volta della Città Eterna, dove Padre Marco Masi attese i torpedoni “ricolmi di fede e di gioia” e di devoti fedeli, pronti a tuffarsi in un sogno che sarebbe stato vissuto poi a Piazza del Vaticano . Si in quella piazza, dove la piccola Angela, il piccolo Luigi furono “Baciati” dal Papa, come in una Santa alchimia. E poi i volti gioiosi, emozionati di tanti, anzi di tutti i fedeli accorsi per essere attori e testimoni di una pagina di storia irripetibile. Una giornata continuata poi, presso la Basilica dei Santi Paolo e Giovanni al Celio , dove la nutrita comitiva , si fermo’ nello splendido Parco della Casa Generalizia dei Padri Passionisti per una sosta di ristoro prima di incontrare il Padre Generale Joachim Rego il quale presiedette le Sante Funzioni prima del Saluto conclusivo tenutosi presso la tomba di San Paolo della Croce. Una ” spedizione di fede” riuscita a pieno titolo, dei quali tanti furono gli artefici, dai Padri Passionisti Padre Marco Masi, Padre Pierluigi Mirra, Padre Francesco Minicucci, all’ entourage parrocchiale tra cui la segretaria Mariagrazia Vottariello, il gruppo di Protezione Civile , il popolo tutto. A Tre anni esatti tanto è mutato, cambiato, soprattutto i destini del mondo, ma la storia è fatta di tappe e questa è una di quelle che per il suo splendore mai nessuno riuscirà a cancellare dai cuori e dalle lise pieghe degli anni che verranno. Daniele Biondi

