Fontana senza acqua nell’Area Fitness di Mugnano del Cardinale: Protesta degli Sportivi. Video

Gli sportivi e i frequentatori dell’area fitness di Mugnano del Cardinale hanno sollevato una protesta riguardante la mancanza di acqua nella fontana situata all’interno del parco. Un video inviato da alcuni cittadini evidenzia chiaramente il problema: la fontana è presente, ma non eroga acqua.

La questione ha suscitato disappunto tra coloro che utilizzano l’area per allenarsi. “Per noi sportivi è fondamentale poterci idratare dopo qualche minuto di corsa,” ha dichiarato uno degli utenti abituali del parco. “Siamo costretti a scendere a Sperone per trovare una fontana funzionante.”

La situazione crea non pochi disagi, specialmente durante le giornate calde, quando l’idratazione diventa ancora più cruciale. Gli sportivi lamentano che una struttura come l’area fitness, destinata al benessere e alla salute dei cittadini, debba offrire servizi basilari come l’acqua potabile.

In seguito alla diffusione del video e alle numerose lamentele, si attende una risposta tempestiva da parte delle autorità locali per risolvere il problema. “Ci aspettiamo che il Comune intervenga rapidamente,” ha aggiunto un altro frequentatore dell’area. “Non chiediamo molto, solo che la fontana sia riparata e torni a funzionare come dovrebbe.”

L’auspicio della comunità è che il problema venga risolto al più presto per permettere a tutti di godere pienamente dell’area fitness senza dover affrontare ulteriori disagi. La presenza di acqua potabile è un requisito essenziale per garantire che gli utenti possano svolgere le proprie attività sportive in sicurezza e con la necessaria comodità.