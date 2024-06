Solenni Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo a Solofra dal 14 al 23 Giugno 2024

Fervono i preparativi per l’edizione 2024 dei Festeggiamenti Patronali Città di Solofra in onore di San Michele Arcangelo, in programma da Venerdì 14 a Domenica 23 Giugno.

A fare da contorno alla Solenne Processione di Domenica 16 Giugno, un programma ricco di appuntamenti che segnerà l’inizio degli eventi estivi in Campania.

Dieci serate che renderanno la città di Solofra il cuore pulsante della Provincia, e non solo, in questo inizio ESTATE 2024 con luminarie, concerti bandistici, streetfood, artisti di strada, teatro.

Spazio anche allo sport con la proiezione su maxischermo di ITALIA – SPAGNA e ITALIA – ALBANIA, incontri validi per il campionato europeo di calcio.

Tutto questo prima del gran finale a Piazza San Michele con gli esclusivi concerti del SOLOFRA STREET SOUND, a ingresso libero:

ALFA – mercoledì 19 Giugno;

LELE BLADE ~ VALE LAMBO ~ YUNG SNAPP – Venerdì 21 Giugno;

MIXED BY ERRY – Sabato 22 Giugno.

Finale col botto Domenica 23 Giugno, nell’ultimo giorno di Festa.

Dopo il gran successo della prima edizione 2023, ritorna a gran richiesta l’ INCENDIO PIROMUSICALE DEL CAMPANILE, in Piazza San Michele.

A seguire, il GRANDIOSO SPETTACOLO PIROTECNICO “…e lucean le stelle” a cura della “EUROPIROTECNICA” di Gerardo Scudo.

Non ci resta che darvi appuntamento a Venerdì 14 Giugno alle 21.15 in Piazza San Michele per l’inaugurazione della Festa, con l’accensione delle luminarie, a cura della Ditta “BLASI GROUP”

Che la Festa 2024 abbia inizio!