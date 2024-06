Precisazione del Presidente di Seggio: Nessuna violazione della Privacy al Seggio Elettorale di Avella

È importante sottolineare che in quel momento erano presenti solo i membri dell’ufficio elettorale e la moglie del signor Serpico. Ho agito nel pieno rispetto del protocollo, senza esercitare alcuna violenza sulla privacy del signor Serpico. Anzi, ritengo che sia stata violata la mia privacy e la mia integrità professionale con le accuse mosse nei miei confronti.

Il mio unico intento era di seguire le procedure previste per garantire la correttezza delle operazioni di voto e la tutela di tutti i partecipanti. Non vi è stata alcuna intenzione di mettere in dubbio la condizione del signor Serpico, ma semplicemente di verificare la documentazione necessaria come richiesto dalle norme elettorali.

Pertanto, ribadisco con fermezza che non vi è stata alcuna violazione della privacy del signor Serpico. L’operato svolto al seggio elettorale è stato eseguito con il massimo rispetto delle leggi e delle procedure vigenti.

Grazie per l’attenzione.

Giuseppe Abate Presidente di Seggio