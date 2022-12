Festa di Santa Barbara, gli auguri del Sottosegretario all’Interno Prisco ai Vigili del Fuoco: “Ci rendete orgogliosi ogni giorno”

“Oggi è la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. E’ l’occasione per me per rivolgere a tutte le donne e gli uomini del Corpo più apprezzato dagli italiani ed alle loro famiglie un caloroso augurio.

La vostra, la nostra festa ci offre anche l’opportunità per rendere omaggio, una volta di più, alla memoria di quanti hanno sacrificato il bene più prezioso della vita nello svolgimento del servizio. Ad essi rivolgo un pensiero grato e commosso e alle loro famiglie esprimo un sentimento di affettuosa vicinanza.

A tutti i Vigili del Fuoco formulo l’augurio di mantenere immutati quei valori di abnegazione, altruismo e solidarietà che da sempre accompagnano la vostra azione: un impegno concreto, quotidiano e infaticabile di cui la Nazione vi è riconoscente. Allo stesso modo dovete essere certi di poter contare sull’impegno mio personale e della vostra, della nostra Amministrazione, affinché siano rispettati i vostri diritti, tutelata la vostra salute ed incolumità – così come voi tutelate ogni giorno quella degli italiani, in ogni scenario di soccorso pubblico e nelle emergenze più disparate, come ancor in queste ore ad Ischia. Voi ci rendete orgogliosi ogni giorno e noi abbiamo il dovere di dirvi “grazie” e di dare il giusto riconoscimento alla vostra professionalità. Auguri alla famiglia dei Vigili del Fuoco!”

Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco intervenendo a Perugia alle celebrazioni dedicate alla ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.