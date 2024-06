“FIESTA – Perché restare”, II edizione dell’evento conoscitivo, ludico e musicale a Montemiletto nei giorni 22/23 giugno

“FIESTA – Perché restare” nasce con lo scopo di valorizzare il nostro territorio e creare un clima di consapevolezza che spesso nelle piccole realtà viene a mancare.

Nella splendida cornice di Piazza IV Novembre a Montemiletto, nei giorni 22 e 23 giugno 2024, avrà luogo la seconda edizione dell’evento conoscitivo, ludico e musicale.

Come Pro Loco Mons Militum A.P.S., abbiamo ideato questo evento con la partecipazione delle associazioni: Progetto Giovani, Forum delle Donne, Forum dei Giovani, Nessuno Tocchi Eva, Circolo La Teglia, A.S.D. Passion Dance e ANPAS, che ringraziamo.

Partendo dai bisogni a cui far fronte per ridimensionare l’esodo di coloro che, per necessità, devono allontanarsi dalle proprie tradizioni e dalla cultura dei paesi di appartenenza, spesso per motivi lavorativi o di ricerca di servizi che i nostri luoghi non riescono ad offrire. A tal fine, già dallo scorso anno, durante la 1° edizione del progetto, abbiamo strutturato un’équipe tra le associazioni coinvolte che punta a rendere possibile tutto questo. Relazioneremo, pertanto, nella fase convegnistica e di approfondimento quanto sottolineato. Sarà inoltre l’occasione per presentare un primo strumento messo in campo, che si pone l’obiettivo di trovare una soluzione a parte dei bisogni sopra elencati.

Questo e molto altro durante i due giorni di “FIESTA”, che sarà contornata da stand enogastronomici con pietanze tipiche e classiche. Gli stand saranno disponibili per le due sere e per il pranzo tipico della domenica, con l’obiettivo di rimarcare i sapori della nostra terra e le nostre tradizioni culinarie. Saranno pertanto immancabili pietanze tipiche come:

Cecatielli con pulieo

Secondi piatti e fritti

Vini locali

Le scelte musicali rispecchiano la nostra realtà, includendo vari generi per soddisfare più gusti e riunire più generazioni nello stesso contesto, trovando dei punti in comune. A supporto di questo, le associazioni locali hanno proposto l’organizzazione di tornei, giochi e gonfiabili, offrendo un’alternativa sana e divertente per creare un clima unico e variare dalla monotonia di tutti i giorni.