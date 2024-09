Festeggiamenti in onore di Santa Candida Puella ad Avella – 20 Settembre 2024

Il popolo di Avella si prepara a celebrare con grande devozione i festeggiamenti in onore di Santa Candida Puella, un evento religioso molto sentito dalla comunità. Le celebrazioni si terranno il 20 settembre 2024, con una serie di appuntamenti che si estenderanno per più giorni, a partire dal 17 settembre.

Programma delle celebrazioni:

17, 18 e 19 settembre 2024 : Ore 18:30 : Santo Rosario Ore 19:00 : Santa Messa

: Venerdì 20 settembre 2024 : Ore 10:30 : Arrivo dei battenti e Santa Messa Ore 17:00 : Solenne processione, seguita dalla Santa Messa al rientro

:

Le celebrazioni culmineranno il 20 settembre, con la tradizionale solenne processione che percorrerà le strade del paese, accompagnata dalla partecipazione dei fedeli. Questo evento rappresenta un momento di profonda fede e devozione, durante il quale i cittadini invocano la protezione di Santa Candida, figura venerata per la sua grande misericordia.

Il parroco, Don Giuseppe Parisi, e il comitato organizzatore invitano l’intera comunità a partecipare a questo importante appuntamento spirituale, sottolineando l’importanza di mantenere viva la tradizione e il culto della santa protettrice.

Una tradizione di fede e devozione

Il culto di Santa Candida Puella, nota come “Corpo Santo”, ha radici antiche nella comunità di Avella. I fedeli continuano a mantenere viva la tradizione, onorando la santa e chiedendo la sua intercessione affinché protegga il paese con la sua infinita misericordia. Ogni anno, i festeggiamenti attirano non solo gli abitanti locali ma anche visitatori e devoti da altre città, che si uniscono in preghiera durante le celebrazioni.

Questo evento rappresenta uno dei momenti più importanti del calendario religioso di Avella, rafforzando il senso di appartenenza e unità della comunità.