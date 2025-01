Festeggiamenti 2025 in Onore di San Ciro, Eremita Martire – Rione Purgatorio di Avella

Il Rione Purgatorio di Avella si prepara a celebrare i tradizionali festeggiamenti in onore di San Ciro, Eremita Martire, con un programma ricco di momenti religiosi e di condivisione comunitaria. Il Comitato Festa “S. Ciro Martire” 2025, in collaborazione con la parrocchia guidata da Don Giuseppe Parisi, invita tutti i fedeli a partecipare alle celebrazioni che si svolgeranno dal 21 al 31 gennaio 2025.

Novenario delle Celebrazioni

Dal 21 al 30 gennaio, ogni giorno:

Ore 17:30 : Santo Rosario

: Santo Rosario Ore 18:00: Santa Messa con supplica e canto dell’inno

Domenica 26 gennaio:

Ore 8:30: Santa Messa con supplica e canto dell’inno

Giornata Clou – Venerdì 31 Gennaio 2025

La giornata finale dei festeggiamenti, venerdì 31 gennaio, sarà caratterizzata da eventi significativi:

Ore 10:30 : Santa Messa con supplica e canto dell’inno

: Santa Messa con supplica e canto dell’inno Ore 12:15 : Santa Messa dedicata ai medici con supplica e canto dell’inno

: Santa Messa dedicata ai medici con supplica e canto dell’inno Ore 18:00 : Messa Solenne e Panegirico di San Ciro

: Messa Solenne e Panegirico di San Ciro Ore 19:00 : Estrazione dei premi della sottoscrizione volontaria

: Estrazione dei premi della sottoscrizione volontaria Ore 19:20 : Accensione del tradizionale falò

: Accensione del tradizionale falò Ore 19:30: Spettacolo pirotecnico

Partecipazione e Tradizione

I festeggiamenti in onore di San Ciro rappresentano un’occasione per unire la comunità in un momento di fede e tradizione. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a vivere insieme questi giorni speciali.