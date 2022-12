Ieri 3 Dicembre in cui ricorre la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, presso l’Istituto Martuscelli di Napoli si è tenuta la Gara di Scherma per non vedenti, iniziativa per la prima volta patrocinata dalla Federazione Italiana Scherma.

All’iniziativa in rappresentanza del Mid Movimento Italiano Disabili Coordinamento Regione Campania e a portare ai presenti il nostro saluto istituzionale la nostra Dr.ssa Daniela Speranza già Garante della disabilità della Municipalità 5 Vomero-Arenella, nostra Coordinatrice Provinciale Napoli.

In foto insieme alla nostra Daniela l’atleta Massimo Mercurio Miranda del Club Schermistico Partenopeo e Delegato Regionale per la scherma Paralimpica e Non Vedenti della Campania, il quale ringraziamo per averci dato ampia possibilità di prendere parte a quest’ iniziativa, ed altri componenti della squadra.

Ieri sera invece a Salerno presso il ristorante “Isola Verde” l’Iniziativa della Fondazione Emanuele Scifo e della Cooperativa Sociale Il Cantico, una Cena Spettacolo di Beneficenza a sostegno della Ricerca per le Patologie Rare del Neurosviluppo utile anche a far conoscere ai partecipanti i progetti messi in campo dalla fondazione, evento questo dove a portare i Saluti Istituzionali del Coordinamento Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili il nostro Coordinatore Provinciale Salerno Francesco Cerami.

Oggi pomeriggio Domenica 4 Dicembre invece il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili dà appuntamento a tutti i suoi iscritti e simpatizzanti e a tutti i cittadini all’Iniziativa sempre in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con disabilità “Avellino Oltre Lo Sport promossa e organizzata in Collaborazione, Cooperazione e Sinergia con l’Associazione Alice Odv (Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi, l’Associazione Euthalia, il Coni Provinciale di Avellino: Insieme Contro L’Abilismo : Storie Speciali Di Ordinaria Divers-Abilità, dalle ore 16:30 presso il Palasport Giacomo del Mauro di Avellino, un pomeriggio di Sport ma anche di tanta inclusione, divertimento ma anche di tanta riflessione con tante testimonianze che ci saranno per l’occasione.