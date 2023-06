Festa della pizza il prossimo fine settimana a Grottaminarda: stand, webinar, spettacoli musicali

“L’unione fa la pizza”, con questo slogan l’Associazione “La Rotta APS”, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, organizza la prima “Festa della pizza”, un evento sotto il segno dell’inclusione, dello stare insieme oltre che dei prodotti di qualità.

L’appuntamento è in piazzale padre Pio per il prossimo fine settimana: 16, 17 e 18 giugno 2023, a partire dalle 19:30 venerdì e sabato, per l’intera giornata con inizio alle 10:00, domenica.

Stand con tante specialità, webinar, spettacoli musicali. Ma la Festa della Pizza è molto di più, è collaborazione e sinergia tra i pizzaioli di Grottaminarda: ben 9 attività lavoreranno su 5 forni, 8 realizzeranno la classica pizza tonda, quindi in coppia, uno la pizza in teglia. Tra le specialità: la pizza napoletana STG, la pizza classica, la pizza contemporanea, la pizza fritta, la pizza in teglia, la pinsa classica, la pizza “gluten free”; dunque una particolare attenzione anche alle persone celiache.

In più ciascun pizzaiolo creerà una pizza speciale dedicata all’iniziativa. Sarà inoltre possibile degustare altre tipicità grottesi quali: il torrone caldo, il capicollo gelato, il gelato al mostacciolo.

Uno dei momenti a cui gli organizzatori e gli amministratori tengono di più è quello di sabato alle 16:00: “Pizza e inclusione” con la collaborazione delle associazioni “ANGSA Sannio APS” e “Insieme si può Sarno”, un laboratorio della pizza aperto ad una 15ina di ragazzi affetti da autismo e ad altrettanti loro amici, per imparare a fare una buona pizza tutti insieme.

“Con la festa della Pizza – afferma l’Assessora agli Eventi, Marilisa Grillo – parte l’Estate grottese. Un calendario ricco di eventi per allietare le serate estive e per valorizzare le attività locali e i prodotti tipici. Ringrazio l’Associazione La Rotta per la costante e sinergica collaborazione, tutti i pizzaioli, tutte le attività artigianali di Grottaminarda, gli sponsor, le forze dell’ordine, il corpo della polizia municipale e la Pubblica assistenza Grottaminarda. Confidiamo in una grande partecipazione della cittadinanza”.

“Un evento scandito fin dalle prime fasi dell’organizzazione da un unico leit motiv – afferma l’Assessora al Commercio, Doralda Petrillo – L’UNIONE FA LA FORZA, in questo caso L’UNIONE FA LA PIZZA! In scena ci saranno i mastri pizzaioli di Grottaminarda, a cui va il mio plauso per la complicità emotiva che hanno instaurato fin da subito. Agli organizzatori, i soci dell’associazione La Rotta, un grazie per la serietà e la dedizione nel realizzare un evento di tale portata. Complimenti a tutti ed invitiamo i grottesi ed i cittadini di tutto il circondario a partecipare”.

Questi i mastri pizzaioli coinvolti: Giovanni Grimaldi dell’omonima pizzeria, Rocco e Romina di “Speedy pizza”, Daniele e Carmine della pizzeria “Daniel Black”, Luisa e Ottone di “Pizza Express”, Nizard Blasi del “Fusillo d’Oro”, Cristian Abbondandolo del “FreakOut”, Michele Guerra della “Pizzeria Guerra”, Lorenzo Corsino della pizzeria “A Tempo Perso”, Luisa ed Antonio di “Bakery Giró”.

Un ringraziamento speciale da parte degli organizzatori al “Molino Scoppettuolo” che non è stato solo un “main sponsor” ma ha preso a cuore l’evento, spendendosi tantissimo in termini di consigli e supporto logistico.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 giugno

Ore 19.30 Taglio del nastro presso Piazzale Padre Pio

Ore 21.30 Radio Punto Zero Live

Ore 23.30 Musica accompagnamento.

Sabato 17 giugno

Ore 16.00 Pizza e inclusione

Ore 17.30 AperiPizza

Ore 19.30 Apertura Stand

Ore 21.30 Tocco di Classe Band

Ore 23.30 Musica accompagnamento.

Domenica 18 giugno

Ore 10.00/11.00 Webinar pizza in teglia

Ore 11.30/12.30 Webinar pizza napoletana e pizza fritta

Ore 12.30 AperiPizza 2.0

Ore 13.30 Pizza a pranzo

Ore 16.30/17.30 Webinar pizza gluten free

Ore 18.30 AperiPizza 3.0

Ore 19.30 Apertura Stand

Ore 20.00 Posteggia Napoletana

Ore 22.00 Musica accompagnamento.