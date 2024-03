Titolo: “Fermati a Avellino due Pregiudicati Pugliesi: Ladri d’Auto Armati di Attrezzi Specializzati”

Nelle ultime ore, un’operazione di successo condotta dalla polizia di Avellino ha portato all’arresto di due pregiudicati foggiani, rispettivamente di 46 e 43 anni, sorpresi mentre si aggiravano per le strade del centro in un atteggiamento sospetto. I due individui, notati dalle forze dell’ordine, sono stati fermati a bordo di un’autovettura, dando il via a un’indagine che ha svelato un presunto tentativo di furto di veicoli.

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto grimaldelli e numerosi attrezzi specializzati per lo scasso, tutti accuratamente nascosti all’interno del mezzo. Ciò che ha destato maggiore preoccupazione è la presenza di due centraline, strumenti comunemente utilizzati per cifrare e disabilitare le centraline originali di autovetture di note case automobilistiche.

Questo rinvenimento suggerisce un’attività criminale organizzata, mirata al furto di auto e alla successiva manipolazione delle centraline per eludere i sistemi di sicurezza delle vetture rubate. Gli individui arrestati, già noti alle forze dell’ordine per pregressi reati, sono stati portati in custodia e saranno sottoposti a interrogatorio per chiarire la portata delle loro attività illecite.

L’efficacia di questa operazione sottolinea l’importanza delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine organizzato e proteggere la sicurezza pubblica. La collaborazione tra le autorità di diverse regioni ha permesso di individuare e fermare questi ladri d’auto, contribuendo così a garantire la tranquillità dei cittadini e a preservare l’integrità del patrimonio veicolare.