13 ottobre – Giornata mondiale per la riduzione del rischio da disastri naturali

Ogni emergenza si affronta meglio se siamo preparati.

Ridurre il rischio significa investire nella prevenzione, nella formazione e nella collaborazione tra istituzioni, comunità e cittadini.

In occasione della Giornata mondiale per la riduzione del rischio da disastri naturali, la Regione Campania e la Protezione Civile regionale rinnovano l’impegno a promuovere la cultura della sicurezza e della resilienza.

Rafforzare le nostre capacità significa costruire un sistema più forte, capace di prevenire e rispondere alle emergenze.

Perché un gesto oggi può salvare una vita domani.