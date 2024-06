Europee 2024: Rino Pecchia e Albino Albano invitano gli elettori di Avella a sostenere il partito della Meloni

In vista delle imminenti elezioni europee, Avella si anima di dibattiti e appelli al voto. Rino Pecchia, ex amministratore della cittadina archeologica, ha lanciato un forte messaggio agli elettori, per il tramite dei nostri microfoni, invitandoli a sostenere il partito di Giorgia Meloni e a non disertare le urne. Pecchia ha sottolineato l’importanza della partecipazione democratica, evidenziando come ogni voto sia un tassello fondamentale per il futuro dell’Europa e dell’Italia.

Durante un incontro con il nostro direttore, Pecchia ha dichiarato: “È cruciale che tutti noi facciamo sentire la nostra voce. Sostenere Fratelli d’Italia significa supportare un partito che difende i valori della nostra nazione e lavora per un’Europa più giusta e solidale. Non votare significherebbe rinunciare al nostro diritto di influire sul futuro del nostro Paese e dell’Europa intera.”

A fianco di Pecchia, il giornalista Albino Albano ha ribadito il suo pieno sostegno alla candidata di Fratelli d’Italia, Ines Frungillo. Albano, noto per il suo impegno nel giornalismo locale, ha dichiarato di seguire con attenzione la campagna della Frungillo, apprezzandone l’entusiasmo e la dedizione alle cause comuni.

“Ines Frungillo rappresenta una nuova generazione di politici che si impegnano per il benessere dei cittadini. È importante che le persone come lei abbiano il nostro sostegno per portare avanti battaglie cruciali a Bruxelles. Votare è un segnale di democrazia e partecipazione che non possiamo trascurare,” ha affermato Albano durante l’intervista.

Pecchia e Albano hanno concluso il loro appello con un invito accorato ai cittadini di Avella: “Non lasciate che altri decidano per voi. Andate a votare e sostenete chi lavora per il bene della nostra comunità e del nostro Paese.”

L’intervista completa con le dichiarazioni di Rino Pecchia e Albino Albano e qui allegata.