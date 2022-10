Europe Code Week per gli alunni dell’ I.C.S. “Mons.P.Guerrriero” di Avella

Gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado dell’ I.C.S. “Mons.P.Guerriero” di Avella hanno partecipato all’iniziativa “Code Week 2022”, la settimana europea dedicata alla diffusione dell’informatica e del pensiero computazionale, giunta alla decima edizione. L’iniziativa, che si è svolta in contemporanea in migliaia di scuole di tutta Europa, diffonde fra i giovani, tramite attività ludiche e di gruppo, il pensiero computazionale attraverso il coding con le seguenti finalità: promuovere il pensiero computazionale, la programmazione e le attività legate alla tecnologia, dare vita alle idee tramite la programmazione e migliorarne la visibilità, riunire persone motivate per esplorare e conoscere il mondo digitale. Le attività sono state svolte dal 17 al 22 ottobre utilizzando tutti gli spazi laboratoriali ( classe, laboratorio di informatica, spazi polifunzionali) e sono state realizzate con dispositivi elettronici mobili e fissi ( tablet, smartphone, pc, Monitors touchscreen), ma anche in forma unplugged, senza computer o connessione ad Internet, affinché, attraverso l’adozione del coding come strumento interdisciplinare, possano essere introdotti in forma intuitiva e ludica i concetti base della programmazione, per sviluppare il pensiero computazionale in tutti i percorsi formativi. Ma non solo. L’introduzione nei percorsi di apprendimento di attività che richiedono l’identificazione e la soluzione di problemi in contesti di collaborazione, difatti, promuove il coinvolgimento attivo dell’alunno stimolato a creare un prodotto con le proprie idee e il proprio ragionamento. Attraverso la pianificazione di passi da svolgere, la coerenza tra esecuzione e pianificazione, il controllo delle istruzioni date all’interno del programma, l’alunno sviluppa competenze logiche e aumenta la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente.