+Europa Avellino – FLASHMOB PER LE DONNE IRANIANE

Domani alle ore 11:00, in Piazza della Libertà, come si sta svolgendo in varie città d’Italia, anche ad Avellino un’iniziativa di solidarietà con la rivolta delle donne iraniane.

La morte della ventiduenne Mahsa Amini avvenuta il 13 Settembre mentre era in arresto a Teheran per non aver nascosto completamente i capelli sotto lo hijab, è stata la scintilla che ha fatto esplodere in tutto il Paese manifestazioni di protesta di giovani iraniane e iraniani, affiancati da una parte importante della società civile.

È una rivolta spontanea, che ogni giorno paga un tributo di sangue: i manifestanti non possono più sopportare la sanguinaria e oppressiva teocrazia degli Ayatollah e rischiano la vita sperando in un futuro più libero, per se stessi e per il proprio Paese.

Siamo vicini e solidali con le giovani e i giovani iraniani, che scendono coraggiosamente in strada e sfidano il regime, anche per togliere il velo all’intero Paese, cogliendo nella questione femminile il grimaldello che svela tutte le ipocrisie e le ingiustizie di un sistema oligarchico e autoritario.

+Europa vuole aiutare a tenere accesa, anche in Italia, l’attenzione su quanto sta avvenendo, e per questo ha previsto una serie di appuntamenti simbolici, in varie città italiane, a testimonianza della condivisione dell’anelito di libertà, giustizia e diritti delle ragazze e delle donne iraniane.

Domani non mancare, scendi in piazza e svela la libertà!