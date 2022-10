AVELLA. Questa sera il concerto lirico “Dolci Note per Carlo”.

Oggi, 15 ottobre, alle ore 20:00, presso la Chiesa di San Pietro in via S. Nicola 4, ad Avella (AV), in occasione del memoriale del Beato Carlo Acutis, si terrà il concerto lirico di Musica Sacra “Dolci Note per Carlo”, eseguito dagli Artisti: Matthew Lamberti tenore, Lorenzo Savarese pianista e Fiorina Vece violinista. Ospite della serata sarà il Rettore e Presidente dell’Accademia Bonifaciana di Anagni Gr. Uff. Dott. Sante De Angelis.

Interverranno la poetessa Paola Mille, il poeta Ing. Francesco Terrone, la produttrice e direttrice artistica Flora Febraro. Presenta la serata Alessia Conte.

Il Concerto verrà trasmesso in diretta Facebook su Binews.it.