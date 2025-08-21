A Casalbore torna “Laticaundo – Festa dell’Agnello e del Pecorino Laticauda”

Casalbore si prepara a vestire a festa il suo centro storico con “Laticaundo – Festa dell’Agnello e del Pecorino Laticauda”, dal 22 al 24 agosto 2025. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per chi ama i sapori autentici e la tradizione irpina.

Tre giorni di festa tra profumi, sapori e musica: dalle degustazioni di prodotti tipici agli stand gastronomici, dai laboratori del gusto alle attività per bambini, senza dimenticare le note di musica dal vivo che animeranno le piazze e i vicoli del borgo. Qui, i veri protagonisti sono l’agnello e il pecorino Laticauda, eccellenze locali che raccontano storie di pastori, transumanza e amore per la terra.

L’apertura ufficiale sarà il 22 agosto alle ore 18:00 in Piazza Castello, con lo chef Gaetano Cerciello che delizierà i presenti con le sue ricette d’autore abbinate a vini del territorio. Tra le specialità: Cannazze con ragù di Laticauda, spuma di pecorino, carciofi e peperone crusco, accompagnate dalla Falanghina “Gioco di Diana”, e pancetta di agnello ripiena con cipolline al Barbera, servita con il rosato “Antylia”.

Nei giorni successivi, Palazzo Maraviglia ospiterà le masterclass enogastronomiche dedicate a vino, olio EVO, formaggi e birre artigianali locali. Gli incontri, a numero chiuso (20 partecipanti), richiedono prenotazione e promettono di svelare segreti e curiosità dei prodotti della valle del Miscano.

Ma “Laticaundo” non è solo cibo: è anche memoria e cultura, con racconti sulla transumanza, mercatini di artigianato e prodotti locali, e l’accoglienza calorosa della comunità casalborese pronta a far sentire ogni visitatore parte della festa.

Una sagra che sa di casa, di tradizione e di sapori genuini, da gustare lentamente tra vicoli, piazze e il profumo dell’Irpinia più autentica.