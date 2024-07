Estate 2024 a Grottaminarda: Un Cartellone Ricco di Eventi Ludici e Culturali

Un cartellone molto ricco e vario, ludico e culturale, per divertirsi, per mangiare buon cibo, per stimolare i bambini, per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale locale, per mantenere le tradizioni che stanno a cuore alla Comunità, ma anche per aprire una finestra sul mondo.

Non ci sarà da annoiarsi in questa Estate 2024 a Grottaminarda, ai tanti servizi offerti dalla Città, ai tanti locali portati avanti con professionalità dai privati, si aggiungono una serie di iniziative a cura di Associazioni e Comitati, tutti patrocinati dal Comune di Grottaminarda.

Tra i prossimi appuntamenti in programma quello di domenica 14 luglio quando, in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco, ci sarà un’apertura straordinaria del modellino in scala “Grotta in Miniatura” alle 10:30 alle 13:00, con ingresso gratuito, presso la Chiesa del Rosario, a cura, naturalmente, della Proloco Grottaminarda Aps. Nel pomeriggio poi, ore 17:30, sempre a cura della Proloco con la collaborazione del Birrificio Ventitré “Laboratorio di degustazione di birre artigianali” (costo 15 euro, prenotazione su WhatsApp al 3474459971).

«Come sempre la nostra gratitudine è rivolta alle Associazioni, ai Comitati Festa, alle Parrocchie, alla Proloco che con grande attivismo organizzano iniziative di qualità che noi, come Comune e spesso personalmente, cerchiamo di supportare mettendoci a disposizione per ogni esigenza logistica e burocratica – spiega l’Assessora agli Eventi, Marilisa Grillo –

È un cartellone ricco che partendo da due grandi eventi dedicati all’enogastronomia quali sono stati l’International Street Food e la Festa della Pizza poi ha spaziato nella cultura con “Grottaminarda in Lettere” e continuerà a farlo con concerti, mostre, presentazioni di libri, passeggiate guidate, fino a culminare nelle feste della nostra tradizione quali la Festa della Cappelluzza, il Festone che giunge alla sua 133esima edizione, la Festa di Carpignano.

Grande attenzione ai bambini, naturalmente, con l’Oratorio “Viavai” a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e poi il “Summer Camp Inclusivo” a cura dell’A.I.A.S., i laboratori creativi della neonata Associazione “A Piccoli Passi”. Grottaminarda è una cittadina attrezzata che offre ampi spazi ed accoglienza per ogni tipo di iniziativa, dunque aspettiamo tutti a braccia aperte».