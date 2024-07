Elezioni Caserta, Cisal primo sindacato. Palumbo: “Storica vittoria, adesso rompiamo ogni monopolio”

Poderosa vittoria del sindacato Cisal che in provincia di Caserta alla Yangfeng di Rocca d’Evandro, sfiorando il 47% dei consensi, diventa il primo sindacato aziendale ed elegge 2 Rsu su quattro seggi disponibili; saranno infatti Livio Marrocco e Christian Gigante che rappresenteranno i lavoratori dietro la bandiera del sindacato di Via Unità Italiana.”E’ una vittoria di squadra” ha dichiarato a caldo Marrocco, che ricopre anche il ruolo di Segretario di categoria nel comparto “un risultato costruito passo dopo passo parlando con ogni singolo collega ed ascoltando tutte le esigenze in una effervescente e determinante joint venture col brillante Mauro Fionda. Dopo aver demolito gli ultimi baluardi di un ostracismo oramai fuori dalla storia, i numeri sono chiari e certificano che senza la Cisal non si potranno assumere decisioni”.

Immediate le felicitazioni del Segretario Generale di Terra di Lavoro Ferdinando Palumbo che ha telefonato ai vincitori e si è complimentato con loro, assicurandogli il supporto totale della sigla. “Apponiamo oggi una storica pietra miliare, è questo il punto dal quale partire per rompere ogni monopolio in provincia” ha chiosato Palumbo “aziende, associazioni datoriali, lavoratori e politici sappiano che il tempo dei caminetti e delle pressioni sta per terminare mentre si fa avanti la determinazione di un sindacato pragmatico capace di lottare e che non si spaventa di fronte alla burocrazia.”