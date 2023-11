Esplorando lo stile urbano: Caratteristiche, adattabilità e soluzioni d’arredo per grandi e piccoli spazi

Una delle tendenze che più si è affermata nel mondo del design negli ultimi anni è senza ombra di dubbio quella che riguarda l’urban style, uno stile moderno che ha come scopo quello di costruire un arredamento minimal che non appesantisca eccessivamente l’ambiente. Quando si parla di stile urban, quindi, si parla di un certo tipo di arredamento che si è dovuto adattare agli stili di vita e al mutato fabbisogno abitativo, che hanno portato automaticamente alla costruzione e alla ristrutturazione di abitazioni più piccole. L’obiettivo, di conseguenza, è quello di realizzare un design pulito, il che non significa lasciare la casa semi-vuota e priva di vissuto, ma significa semplicemente utilizzare materiali diversi rispetto a quelli che venivano utilizzati precedentemente. Non a caso, il motto principale di tutti coloro che prediligono l’urban style è quello che prevede l’utilizzo di poche cose, ma di assoluta qualità.

Le caratteristiche dell’urban style

Altre caratteristiche dello stile urbano sono quelle che portano alla combinazione di elementi contemporanei con altri contraddistinti da un design decisamente più antico. Un esempio pratico è la possibilità di abbinare ad un divano a 2 posti moderno a delle poltroncine che richiamano al classico stile francese, magari con dei poster nuovamente moderni a decorare lo sfondo. L’ingrediente principale in tutto questo è sicuramente l’equilibrio, fondamentale poiché offre l’opportunità di realizzare un design che risulti essere per l’appunto equilibrato e non semplicemente un insieme di oggetti che c’entrano poco e niente gli uni con gli altri.

I materiali utilizzati per realizzare lo stile urbano

Protagonista principale dell’urban style è innanzitutto l’open space, con elementi strutturali come travi, mattoni e tubature che hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’arredamento. Tra i materiali più comuni e più versatili in questo senso troviamo senza ombra di dubbio il ferro, il legno e il rame, secondariamente viene spesso chiamato in causa anche il vetro.

Come organizzare gli spazi di una casa in stile urbano e come arredarla

Uno degli ambienti della casa nei quali viene sperimentata maggiormente la creatività è sicuramente la cucina, che con un open space, tra l’altro, permette a chi abita la casa di tenere sotto controllo anche ciò che avviene in altri ambienti dell’abitazione. Nel caso in cui ci dovessero essere degli ampi spazi a disposizione, la cucina con isola o alternativamente con penisola creerebbe un impatto visivo decisamente unico. Diventano elementi decorativi le cappe con un certo tipo di design, accompagnate da mobili a giorno con mensole caratterizzati dalla presenza di fiori, spezie, piante aromatiche, libri di cucina e quant’altro. Avendo parlato di open space e di cucina, il prossimo ambiente della casa di cui vi parliamo oggi diventa automaticamente il soggiorno, che in stile urban vede come un vero e proprio must il tavolo allungabile, dove possono sedere insieme più persone.

Tra gli altri elementi che non possono mancare in un soggiorno con un arredamento urban rientrano sicuramente il divano componibile angolare o con penisola, un tavolino d’appoggio da utilizzare ad esempio per gli aperitivi ed una grande libreria a parete che possa fungere da piano d’appoggio per la TV, per i libri, per i CD e per molto altro ancora. Trasferiamoci in un luogo più intimo, in quell’ambiente della casa in cui probabilmente molti di noi trascorrono la maggior parte del tempo: la camera da letto. In questo senso, facendo sempre riferimento ovviamente all’urban style, è molto apprezzato un letto dalla struttura semplice, tanto che elementi distintivi dello stile urbano sono proprio le forme semplici e lineari. Ad un letto semplice può essere abbinata una poltroncina colorata da poter combinare con altri elementi della stanza, come ad esempio tappeti e cuscini.

Consigli per arredare una casa di piccole dimensioni in stile urbano

In linea generale, se si desidera arredare una casa di piccole dimensioni con lo stile urbano è necessario tenere conto di diversi fattori, tra i quali rientrano una divisione funzionale e sensata degli spazi, dei colori che siano in grado di non dare l’impressione di vivere in un ambiente chiuso e ristretto e l’installazione e l’utilizzo di porte girevoli o infissi scorrevoli. Un altro aspetto importante, anche in un monolocale ad esempio, è certamente quello di riuscire a realizzare un design in grado di differenziare nettamente la zona giorno dalla zona notte, proprio perché ogni spazio della propria abitazione deve avere anche le sue funzionalità.

Per farlo non devono essere utilizzati obbligatoriamente e necessariamente dei muri, ma basterebbe l’installazione di armadi, librerie e contenitori in cartongesso, tutti elementi che danno la possibilità di far combaciare perfettamente estetica e funzionalità. Per definire gli spazi si può anche giocare con i tappeti e con l’uso dei colori, che, come accennato precedentemente, se chiari danno la percezione di godere di uno spazio più ampio e più illuminato. Per questo motivo un colore molto apprezzato dagli amanti dell’urban style è il bianco, anche se in moltissimi azzardano con dei colori un pochino più vivaci. A tal proposito entra in gioco il color blocking, ossia il fenomeno che prevede l’applicazione di un unico colore ad una superficie e a tutti quei mobili che le sono adiacenti.



Ulteriori elementi che occupano tanto spazio in una casa di piccole dimensioni sono certamente le porte e le finestre, tanto che in questo senso l’arco da loro disegnato nel momento in cui vengono aperte o chiuse può rappresentare un vero e proprio problema, un ostacolo. Per questa ragione in questo caso è fortemente consigliato installare ed adoperare delle porte e delle vetrate scorrevoli, in modo tale da riuscire a guadagnare qualche metro in più. Prima di organizzare e di realizzare l’arredamento più conveniente ed estetico per la propria casa, bisogna ovviamente tenere conto dei metri quadri che essa ha a disposizione. Una volta fatto questo, prima si pensa all’organizzazione degli spazi, degli infissi e alle loro tonalità e solamente in seguito ai mobili. Alcuni trucchi per poter sfruttare al meglio un’abitazione di dimensioni piuttosto limitate sono legati all’utilizzo di altri elementi come la consolle e i tavoli pieghevoli, i mobili soppalcati, i mobili su misura, i mobili contenitori e il divano letto o il letto a scomparsa.