SANT’Oggi. Venerdì 19 settembre si celebra san Gennaro e san Mariano di Évaux

19 settembre: san Mariano di Évaux, le notizie sulla vita di questo santo provengono esclusivamente da due fonti autorevoli, che, pur presentando alcune incongruenze, parlano indubbiamente della stessa persona e talvolta si completano a vicenda. Mariano proveniva da un’importante famiglia di Bourges (Francia); poco si sa della sua vita prima della vocazione, se non che fosse sposato e probabilmente che avesse almeno un figlio. In seguito a eventi non precisati Mariano lasciò la famiglia e la moglie e decise di consacrarsi totalmente a Dio, abbracciando una vita di penitenza. Visse per sei anni in un monastero, poi si ritirò in completo eremitaggio nel Berry. Mariano visse in solitudine per ben 44 anni, durante i quali si dedicò totalmente alla contemplazione di Dio e si nutriva esclusivamente di frutti selvatici e miele d’api. Il luogo dove si ritirò fu probabilmente. Épineuil o Évaux: su quale dei due posti effettivamente ospitò l’eremita le due fonti sono discordi. Probabilmente in realtà le toccò entrambe: a Épineuil dovette passare il primo periodo del suo eremitaggio, durante il quale ricevette la visita di Tetradio, vescovo di Bourges, che benedisse la piccola grotta dove risiedeva e lo invitò invano a prendere i voti. Successivamente, quando la sua fama era già notevole, si spostò a Évaux, dove ogni giorno si recavano da lui numerosi fedeli in cerca di consigli e miracoli. Un giorno Mariano non fu trovato nel suo solito rifugio: lo si trovò, serenamente defunto, presso un ruscello di acqua fresca, ai piedi di un albero di mele. Dopo averlo lavato e rivestito, fu trasportato nel borgo di Évaux seppellendolo nella chiesa. Questo particolare fece nascere sul suo conto una curiosa calunnia, che avrebbe dovuto oscurare, anzi negare, la fama della sua santità, ma servì invece ad esaltarla. Il giorno della sua festa, si narra, nella regione del Berry, un contadino venne rimproverato di non rispettare il riposo festivo, infornando il pane proprio in quel giorno dedicato a san Mariano Si giustificò il contadino: «Santo? Come credete che possa essere stato accolto tra le schiere dei Beati un uomo morto cascando da un melo, dove si era arrampicato per soddisfare all’ingordigia?». E, con una scrollata di spalle, lo scettico contadino seguitò a far fuoco nel forno. Se non che, le fiamme divampano, distruggono il forno, incendiano la casa, inceneriscono la stalla, mentre le faville si propagano a dar fuoco ai campi e alle messi di quel contadino, risparmiando prodigiosamente le proprietà vicine. Il calunniatore restò così severamente punito, e le virtù di Mariano furono clamorosamente confermate.