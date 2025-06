Ercolano, paura per un incidente con una Ferrari: auto distrutta contro un muro, illeso il conducente

Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri ad Ercolano, dove una Ferrari è finita contro un muro dopo che il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo. L’incidente è avvenuto in una zona centrale della città, suscitando grande clamore tra i passanti e residenti.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sportiva viaggiava a velocità sostenuta quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro una parete laterale della carreggiata. L’impatto è stato violento e ha provocato gravi danni alla parte anteriore della vettura.

Nonostante la spettacolarità dell’incidente e le condizioni del mezzo, il conducente è uscito miracolosamente illeso. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che alla base dell’incidente possano esserci un guasto meccanico o un momento di distrazione.

La circolazione è stata temporaneamente rallentata per consentire la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della strada. Fortunatamente, non risultano coinvolti altri veicoli o pedoni.