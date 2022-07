Emergenza sangue al Moscati di Avellino e negli ospedali di tutta la Campania, La Cgil irpina c’è

«Doniamo il sangue e supportiamo il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (Sim) dell’Azienda ospedaliera Moscati e degli altri ospedali della Campania».

L’appello è del segretario generale della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi. «Sappiamo della forte necessità di sangue e quindi invito e sollecito tutti i cittadini, confidando nella loro sensibilità. Rechiamoci negli ospedali per le donazioni volontarie così da aiutare e sollevare chi ha bisogno in questo periodo. Chiediamo a tutti gli iscritti CGIL di diventare volontari ciclici. Insieme possiamo fare tanto come abbiamo dimostrato nelle tante vertenze condotte in questi anni».

Per donare il sangue è possibile recarsi al Simt della città ospedaliera di Avellino (Contrada Amoretta, settore B, piano terra, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 13,30; prenotazione al numero telefonico 0825.203250) o presso l’unità di raccolta sangue del presidio ospedaliero Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

adsense – Responsive – Post Articolo