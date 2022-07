Bambini e mesi estivi, come organizzare la giornata: alcuni libri consigliati

L’estate è finalmente arrivata, e per i bambini segna la fine della scuola e l’inizio di tre mesi di libertà, di divertimento sfrenato e di vacanze. Di contro, va anche detto che i mesi estivi possono diventare un periodo di noia e irrequietezza, perché i bimbi tendono facilmente a stufarsi dei giochi che già conoscono. Come fare in modo che il bambino sfrutti al meglio questi preziosi mesi, nutrendo anche la mente? Scegliendo alcuni libri perfetti per l’occasione.

Come organizzarsi quando finisce la scuola?

L’arrivo dell’estate significa doversi organizzare, ed è una regola che ogni genitore già conosce. Dal punto di vista del bambino, è importante stabilire alcune linee guida di base su come verrà sfruttato il tempo libero, per evitare che le giornate diventino troppo caotiche o, al contrario, eccessivamente monotone. Un modo per aiutare il bambino a organizzarsi è alternare il divertimento e gli hobby con gli esercizi scolastici. Infatti, sicuramente le maestre avranno assegnato dei compiti per le vacanze estive, per tenere allenato il bambino, da svolgere prima dell’inizio della scuola. Come sempre, un bimbo dev’essere educato e non bisogna mai perdere di vista il suo sviluppo, che passa anche dallo studio. Naturalmente è altrettanto importante decidere quali attività far compiere al bimbo, dato che le sue abitudini verranno stravolte. Con la chiusura dei centri sportivi, si dovranno trovare altri hobby attivi e sani, come ad esempio le gite al mare o in montagna, il campeggio e le escursioni. Da non sottovalutare l’opzione sempreverde dei campi estivi o summer camp, che consentiranno ai genitori di ritagliarsi qualche giorno di pausa, per godersi anche loro le meritate vacanze. Altre soluzioni per migliorare l’organizzazione delle giornate sono l’ingaggio di una baby-sitter e coinvolgere anche i nonni.

Quali sono le letture estive consigliate per i bimbi?

La lettura è molto importante a qualsiasi età, ma ancor di più per i più piccoli poiché insegna loro ad essere curiosi. Ci sono tanti libri che possono diventare una soluzione perfetta per le letture estive di un bambino. Si fa ad esempio riferimento ad alcuni grandi classici come Pippi Calze Lunghe e il Piccolo Principe. Basta farsi un giretto in libreria o sul web per trovare moltissime alternative, come Il drago e le farfalle e altre storie di Italo Calvino,

La conferenza degli animali, Le avventure di Lupo Uragano e Minuscolo di Erwin Moser. Ovviamente la lista è molto ampia, e include altre letture come La fabbrica del cioccolato, Fumo negli occhi e alcuni classici illustrati come La nuvola blu, L’incredibile bimbo mangialibri e Zoo segreto di Francesca Bazzurro.

Ci sono anche i libri didattici, che rappresentano un’opzione ottima per unire l’utile al dilettevole, come gioco scienza: i 60 esperimenti più divertenti. Chiaro che la lettura dipenderà sia dall’età del bimbo, sia dalla sua indole e dalle sue preferenze, ma le soluzioni sono tantissime e possono coprire ogni esigenza.

adsense – Responsive – Post Articolo