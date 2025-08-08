Emergenza idrica in Irpinia: ristop notturno dell’acqua anche a Mugnano del Cardinale e Sirignano

Avellino-La crisi idrica continua a mordere l’Irpinia. A causa della drastica e persistente riduzione dell’apporto idrico dai principali gruppi sorgentizi, Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato una sospensione notturna della fornitura d’acqua in diversi Comuni della provincia.
La chiusura programmata scatterà alle ore 22:00 di oggi, 8 agosto, e durerà fino alle 6:00 di domani, sabato 9 agosto, interessando i serbatoi a servizio di
Contrada, Forino, Lauro, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Pietrastornina e Sirignano.
I tecnici dell’ente precisano che gli orari indicati riguardano l’effettiva chiusura e apertura dei dispositivi di manovra. Tuttavia, per le utenze domestiche, gli effetti della sospensione così come la ripresa varieranno in base ai tempi di riempimento delle condotte locali. In alcuni casi, l’interruzione potrebbe avvenire prima dell’orario previsto.
Alla riattivazione del flusso idrico, potrebbero manifestarsi episodi di torbidità temporanea, legati al ripristino della pressione nelle tubazioni. Pur non compromettendo la potabilità dell’acqua, Alto Calore consiglia agli utenti di lasciar scorrere il liquido per alcuni minuti, fino alla scomparsa di eventuali residui.
L’azienda invita inoltre i cittadini a seguire aggiornamenti e comunicazioni ufficiali sul sito istituzionale www.altocalore.it e attraverso il canale Facebook dell’ente. Per situazioni di comprovata urgenza, resta attivo il numero verde 800 954430.
Una misura necessaria, sottolinea la società, per fronteggiare una situazione che, anno dopo anno, si fa sempre più critica. «Il problema della scarsità d’acqua non è più episodico, ma strutturale. Serve una nuova cultura della gestione idrica», fanno sapere da Alto Calore.