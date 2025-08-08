Colpo dell’U.S. Avellino: arriva Gennaro Tutino dalla Sampdoria

AVELLINO – L’U.S. Avellino 1912 piazza un acquisto di spessore per il reparto offensivo. Il club biancoverde ha ufficializzato l’arrivo, dalla U.C. Sampdoria, di Gennaro Tutino, con la formula del prestito e diritto di opzione, che potrà trasformarsi in obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.

Nato a Napoli e cresciuto nel vivaio partenopeo, Tutino porta in Irpinia un bagaglio di esperienza e concretezza: 289 presenze nei campionati professionistici italiani, 80 gol e 28 assist. Numeri che testimoniano il fiuto per la rete e la capacità di creare occasioni per i compagni.

Dopo aver vestito diverse maglie in Serie B e Serie A, il 27enne attaccante partenopeo approda ad Avellino con l’obiettivo di dare un contributo decisivo nella corsa promozione.

Il club, attraverso una nota ufficiale, ha accolto così il nuovo acquisto: “Benvenuto in Irpinia, Gennaro!”

Con questo innesto, l’Avellino aggiunge qualità, esperienza e gol al proprio organico, puntando a rafforzare ulteriormente le ambizioni stagionali.