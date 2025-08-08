Terzigno in fiamme, il Vesuvio avvolto dal fumo!

Terzigno – Il cuore verde del Parco Nazionale del Vesuvio brucia senza sosta. Le fiamme divorano la pineta, creando un muro di fuoco e una colonna di fumo visibile fino a Napoli e alla costiera.

Il paesaggio oggi ricorda le vecchie cartoline del “Vesuvio col pennacchio”, ma qui non c’è nulla di pittoresco: è il segno di un disastro ambientale in atto.

Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri forestali combattono un fronte di fiamme alimentato da vento e caldo torrido. Intanto, la pineta perde ettaro dopo ettaro, e l’odore acre di bruciato avvolge le case. La paura, insieme alla rabbia, cresce tra i cittadini.