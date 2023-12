ELEZIONI PROVINCIALI AVELLINO. La lista “Per L’Irpinia” ringrazia

Il risultato della lista Per L’Irpinia è lusinghiero. Si è attestata come seconda forza in campo, con un ottimo risultato, raccogliendo consensi tra gli amministratori irpini. Il ringraziamento va a quanti hanno creduto in questo gruppo civico, slegato dalle appartenenze politiche, nel quale convivono sensibilità diverse, ma che hanno l’unico obiettivo di operare per il bene delle comunità irpine.

Siamo pronti a sostenere l’azione del presidente Rizieri Buonopane con un ulteriore contributo di idee e di lavoro. Sin da subito, ci muoveremo lungo questo solco, ognuno potendo contare sulle proprie esperienze.

Un ringraziamento doveroso e sentito agli altri rappresentanti di Per L’Irpinia – a cominciare dal vicepresidente uscente, Girolamo Giaquinto – che, seppur non eletti, hanno contribuito all’ottimo risultato ottenuto dalla compagine.

Un progetto che proseguirà ancora, non limitandosi all’appuntamento di questo voto.