Mugnano del Cardinale – Open Day dell’ IC Manzoni – una scuola innovativa. Video

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto l’ Open Day dell’istituto comprensivo “A. Manzoni”, che ha plessi dislocati in tre paesi: Mugnano, Quadrelle e Sirignano.

L’ evento si è svolto nella sede centrale di via Montevergine ove in ogni aula del piano terra sono stati allestiti laboratori dall’infanzia e dalla primaria: manipolativo, di arte, di scienze, di inglese, di italiano, di motoria. Al piano superiore i discenti della secondaria di primo grado si sono cimentati nei laboratori di musica, scienze, inglese, francese, italiano.

Ad accogliere i futuri studenti e le loro famiglie c’era la dirigente la dott.ssa Luigia Conte, tutto il corpo docente e il personale ATA.

Enorme l’entusiasmo degli studenti impegnati nelle attività laboratoriali che hanno mostrato ai visitatori quanto da loro appreso.

L’ IC Manzoni è un istituto innovativo ad indirizzo musicale.

Una scuola attenta alle esigenze territoriali, degli allievi, impegnata nel contrasto al bullismo, nell’ integrazione ed inclusione.

Prossimamente con i fondi del PNRR saranno realizzati altri importanti progetti.

A gennaio i futuri allievi e le loro famiglie potranno poi visitare i singoli plessi.

L’ Open Day odierno ha mostrato alla platea l’offerta formativa e per chi lo avesse perso è possibile consultare il sito web dell’ istituto. (L.C.)