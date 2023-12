Elezioni provinciali 2023:Per Italia Viva confermati Fausto Picone e Franco Di Cecilia tutti e due con oltre 4.000 voti.

Franco Di Cecilia ex sindaco e attuale consigliere comunale di Sturno, è un vero recordman, sia come dirigente scolastico preside in 38 istituti scolastici sparsi in 11 comuni tra Valle Ufita e Alta Irpinia, sia come consigliere provinciale eletto la prima volta il 05/07/2004. Da sempre in politica, è stimatissimo in tutti i paesi che si affacciano su Valle Ufita, per la sua serietà professionale e politica. Sempre attento ai problemi sociali, sia dei più piccoli che per gli anziani, e del mondo del lavoro. E’ sempre stato, coerente nel modo di fare politica, basta vedere il suo percorso politico. I nostri migliori auguri, per questa nuova avventura.

Carmine Martino