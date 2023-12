Successo e Unità all’Openday dell’I.C. ‘Manzoni’ di Mugnano del Cardinale: Un Viaggio Verticale nell’Educazione

Ieri pomeriggio si è tenuto l’Openday dell’I.C.”Manzoni” di Mugnano del Cardinale, secondo appuntamento di questo mese di dicembre che ha visto la nostra comunità scolastica impegnata a tenere aperte le porte della scuola e accogliere genitori e alunni attraverso un percorso che si è sviluppato tra orientamento e manifestazioni natalizie. E’ doveroso spiegare il perché della scelta tanto coraggiosa di organizzare un openday “verticale” in contemporanea nel plesso centrale, una decisione che ha visto tutti i docenti d’accordo che fosse questo il modo giusto per far comprendere che il progetto che anima il Manzoni prevede di accogliere il bambino che accede alla scuola dell’infanzia e guidarlo attraverso tutti gli steps della scuola primaria e poi secondaria di primo grado senza mai perdere di vista il senso di grande unità e condivisione che ci contraddistingue. Tutti i progetti ambiziosi attraversano difficoltà e presentano criticità ma con il nostro openday abbiamo saputo dare ai genitori, che ieri sono venuti a visitarci, la consapevolezza che i docenti del Manzoni lavorano “in squadra” e tutti insieme perseguono le finalità più alte del progetto scolastico del primo ciclo di istruzione. Gli alunni stessi sono stati i protagonisti indiscussi dei laboratori messi in essere con l’aiuto di professionalità e fantasia dei docenti dei tre gradi di istruzione e il continuo confronto tra noi ha fatto sì che venisse chiaramente percepito il forte senso di appartenenza che è il fulcro della rete di relazioni umane fondamentali perché un bambino trovi l’ambiente più sereno e accogliente per crescere e diventare il cittadino consapevole del domani.