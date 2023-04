E’ tornata la caccia all’uovo più amata dai bambini flumeresi.

Ieri pomeriggio 29 Aprile 2023, si è tenuta presso il parco Serrone di Flumeri, la tradizionale caccia alle uova pasquali, dove i più piccoli (dai 4 ai 10 anni) nonostante una piccola pioggerellina , hanno dato spettacolo rincorrendosi per la ricerca delle uova nascoste, tra gli arbusti ed erba del parco, che si affaccia dalla sommità dei suoi 600 metri di altezza ( riferita al s.l.m.) sulla sottostante Valle Ufita.

Due ore circa dedicate al divertimento, e una volta conclusa la caccia, ha fatto seguito al coperto dalle intemperie, una piccola premiazione e un attestato di partecipazione per tutti i bambini presenti.

Un progetto speciale per i bambini, pensato anni fa dall’ Associazione Bagliori di Luce ODV, e che ripresenta puntualmente ogni anno, in sinergia con l’ Amministrazione Comunale di Flumeri. Quest’anno, ha visto anche la partecipazione della Cooperativa Le Ali S.r.l di Flumeri, per l’ animazione dell’ evento. Tutto questo, è anche un motivo per unire e stare insieme, onde fare fronte comune per il bene sociale della comunità flumerese.

Antonietta Raduazzo e Maria Grazia Guerriero:- Bagliori di Luce ODV :” Alla caccia all’Uovo di oggi,i bambini si sono presentati già muniti di giubbini con cappucci antipioggia, si sono divertiti. Grazie di cuore a questi bambini ,ai genitori, alla Cooperativa Le Ali per l’ animazione, alla famiglia Fiore per l’ospitalità , all’ Amministrazione Comunale per la disponibilità del Parco. e ai componenti l’Associazione Bagliori di Luce ODV ( ideatrice ogni anno dell’ evento ), per la preparazione e installazione della cartellonistica e della segnaletica antinfortunistica, in primis, per la salvaguardia dell’incolumità dei bambini “.

Vittoria – Cooperativa Le Ali : “Nemmeno la pioggia ci ha fermati! Una Caccia alle uova 2023 un po’ diversa da come l’avevamo pensata ma sempre super divertente! E poi come si dice caccia bagnata caccia fortunata.. i nostri bimbi coraggiosi che non hanno temuto il brutto tempo, hanno trovato tutte le uova nascoste nel parco verde di via Serrone e nonostante siano stati decretati dei vincitori super bravi a raccogliere più uova degli altri, possiamo dire che oggi sicuramente sono stati tutti vincitori perché quando si gioca e ci si diverte tutti insieme si vince sempre! Un ringraziamento agli organizzatori e promotori dell’evento, a chi nonostante la pioggia ha saputo trovare la giusta soluzione affinché l’evento potesse comunque svolgersi “.

E’ doveroso per noi segnalare, che la manifestazione, si è svolta in sicurezza, con delimitazione da parte degli organizzatori, dell’area parco, e posto, la segnaletica antinfortunistca delle aree più pericolose, come da normativa di legge vigente.

Carmine Martino