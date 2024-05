Segnali di Divieto di Accesso Improvvisati a Mugnano del Cardinale. La nota dell’opposizione

(Riceviamo e pubblichiamo). Oggi 25 maggio Mugnano del Cardinale ed in particolar modo una strada del centro storico ( VIA MANCINI), si sveglia con l’ennesimo abuso di potere, da parte del Sindaco che per motivi meramente “rancorosi” ha deciso COMANDARE l’apposizione di segnali di divieto di accesso ( si allega foto).

Anche stavolta ci tocca intervenire come il grillo a consiglio di Pinocchio, difatti ricordiamo al Caro Sindaco che tutto ciò posto in essere è contrario alla legge in quanto si rileva preliminarmente che il piano urbano del traffico (PUT) – da cui dovrebbero derivare le eventuali modificazioni alla viabilità – secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 5 del C.d.S. viene aggiornato ogni due anni. Il predetto PUT, essendo uno strumento di programmazione e, dunque, a valenza generale, è demandato all’approvazione degli organi collegiali del Comune.

Occorre tenere presente, tuttavia, che l’art. 107, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 prevede che ‘le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III (consiglio, giunta e sindaco) l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’art. 50, comma 3 e dall’art. 54’ dello stesso decreto legislativo.

Talché, le competenze assegnate, in particolare dal codice della strada, al sindaco (fuori dei casi di cui ai citati articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000) si intendono oggi demandate al dirigente.

Su punto la Giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, sentenza n.13/01/2003, n. 904) ha specificato che ‘al di fuori dei provvedimenti contingibili e urgenti, il Sindaco non può adottare un’ordinanza in materia di viabilità ordinaria, esercitando altrimenti un atto di gestione che compete in via esclusiva al dirigente’.

In particolare il TAR Lombardia – sezione di Brescia -, con la sentenza 8 gennaio 2011, n. 10 ha ribadito tale principio affermando che l’art. 7 del codice della strada, che assegna al sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli, va coordinato con la posteriore norma del già citato art. 107. La competenza del sindaco in tema di limitazioni della circolazione deve quindi ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria.

Nulla di tutto questo è stato fatto, nessuno atto preventivo e’ stato disposto, nulla di nulla.

Ancora una volta Lei Sindaco ha pensato che MUGNANO DEL CARDINALE FOSSE DI SUA PROPRIETA’ (UNA COSA VOSTRA).

Caro Sindaco con tutte le cose che ci sono da fare, con tutto quanto compete alla sua ECCELSA FIGURA, Lei si perde per un capriccio?

Vorremmo capire il motivo oggettivo di questa scelta, l’ apporto migliorativo al piano traffico, ma sappiamo che a tale domanda Lei non ha risposta, la sua è solo ed esclusivamente bramosia di potere.

INIZIAMO A PARLARE DI VERA POLITICA PER IL BENE COMUNE, INIZIAMO A DISCUTERE DI PROGETTI, I DISPETTUCCI LI FANNO I BAMBINI E A NOI SEMBRA CHE LEI NON LO SIA PIU’, MA POSSIAMO SEMPRE SBAGLIARE, D’ ALTRONDE CHI COMANDA E’ LEI.

Per Noi, la Politica rappresenta altro per Noi comuni mortaliquesta nobile arte e’ fatta da POLITICI NON POLITICANTI…

Un consiglio in ultimo ci preme darglieLo, che sia un buon medico è sotto gli occhi di tutti, ma lasci i tecnicismi a chi di competenza, e visto che ha validi collaboratori, prima di Ordinare o Disporre si rivolga a loro.

Con dovuta riverenza;

Mugnano del Cardinale 25/05/2024

I Consiglieri