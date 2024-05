Tutto Pronto per l’Infiorata del Corpus Domini di Sant’Agata de’ Goti

Nel weekend del primo e due giugno, il pittoresco borgo di Sant’Agata de’ Goti, annoverato tra i più belli d’Italia, si trasformerà in un tappeto di colori e profumi grazie all’Infiorata e ai Tappeti artistici del Corpus Domini. Questa manifestazione, che fonde perfettamente fede, arte e tradizione, attira ogni anno migliaia di visitatori. L’edizione di quest’anno introduce alcune importanti novità che promettono di rendere l’evento ancora più spettacolare.

Novità dell’Edizione 2024

La prima novità riguarda la durata dell’evento, che si estenderà su due giorni, con l’allestimento dei tappeti artistici che inizierà nella mattinata di sabato. La seconda novità è rappresentata dalle performance di street artist, che si svolgeranno nel pomeriggio di sabato.

Il Tema

Il tema del 2024 è “La preghiera”, in preparazione all’Anno del Giubileo 2025. I parroci dell’Unità Pastorale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” hanno scelto questo tema per la realizzazione dei tappeti artistici che orneranno le piazze del centro storico. Ogni disegno offrirà ai visitatori un’interpretazione della preghiera, evidenziando il suo valore nella vita quotidiana come momento di grande spiritualità e dialogo con il Signore.

Street Art

Una delle grandi novità di quest’anno è la performance di live painting. A partire dal pomeriggio di sabato, i noti street artist Fabio “Biodpi” Della Ratta e “Trisha” Palma realizzeranno due opere ispirate al tema dell’Infiorata lungo i portici di via Roma.

Il Programma

Sabato primo giugno, alle 10.00, inizierà l’allestimento dei tappeti artistici nelle dieci piazze del centro storico di Sant’Agata de’ Goti. Nel pomeriggio, Trisha Palma e Fabio “Biodpi” Della Ratta daranno vita alle loro opere di street art lungo i portici di via Roma. Domenica 2 giugno, l’allestimento dei tappeti floreali riprenderà fin dalle prime luci del mattino. Alle 19.00, presso la concattedrale di Santa Maria Assunta, si terrà la Santa Messa, seguita dalla processione del Corpus Domini che si concluderà presso l’altarino allestito sulle scale della chiesa di San Menna.

La Rete di Collaborazione

Oltre 200 volontari saranno coinvolti nell’organizzazione dell’evento, promosso dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Numerosi partner, tra cui il Comune di Sant’Agata de’ Goti, la diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, e diverse istituzioni educative e associazioni locali, contribuiscono al successo della manifestazione.

L’Invito

Antonio Piscitelli, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, esprime grande entusiasmo per l’edizione 2024 dell’Infiorata e dei Tappeti artistici del Corpus Domini:

“Siamo entusiasti di annunciare l’edizione 2024 dell’Infiorata e dei Tappeti artistici del Corpus Domini a Sant’Agata de’ Goti, un evento che rappresenta una perfetta fusione di fede, arte e tradizione. Quest’anno, con grande orgoglio, presentiamo alcune novità che renderanno l’evento ancora più speciale e coinvolgente.

Per la prima volta, l’allestimento dei tappeti artistici inizierà la mattina di sabato, offrendo ai visitatori due giorni pieni di colori e creatività. Inoltre, nel pomeriggio di sabato, le performance di street artist di fama come Fabio ‘Biodpi’ Della Ratta e ‘Trisha’ Palma porteranno un ulteriore tocco di arte contemporanea lungo i portici di via Roma.

Il tema di quest’anno, ‘La preghiera’, scelto in preparazione all’anno del Giubileo 2025, sarà il filo conduttore delle opere artistiche che decoreranno le piazze del nostro splendido centro storico. Ogni disegno sarà un’interpretazione unica del valore e del significato della preghiera nella nostra vita quotidiana, un momento di grande spiritualità e di dialogo con il Signore.

La realizzazione di questo evento non sarebbe possibile senza il contributo degli oltre 200 volontari e il sostegno dei nostri partner. Un ringraziamento speciale va al Comune di Sant’Agata de’ Goti, all’Unità Pastorale ‘Sant’Alfonso Maria de’ Liguori’, agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e a tutti gli enti e le associazioni coinvolte. La loro collaborazione è fondamentale per il successo di questa manifestazione.

Questo evento non è solo un omaggio alle nostre radici storiche, culturali e religiose, ma rappresenta anche un importante passo verso la sensibilizzazione della comunità locale. Il nostro impegno, come gruppo dirigente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, è volto a promuovere e preservare le tradizioni che ci definiscono, coinvolgendo in modo particolare le nuove generazioni. Vogliamo che i giovani si sentano parte integrante di questo patrimonio, affinché possano portare avanti queste tradizioni con la stessa passione e dedizione.

Stiamo lavorando con determinazione affinché l’Infiorata del Corpus Domini 2024 sia un successo, unendo la comunità in un’esperienza condivisa che celebra la bellezza e la spiritualità del nostro territorio. Il futuro della nostra città dipende dalla capacità di mantenere vive le nostre tradizioni, e siamo fiduciosi che, grazie alla collaborazione di tutti, riusciremo in questo intento. Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo magnifico progetto. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un weekend all’insegna della bellezza, della spiritualità e dell’arte”.