Angelo Antonio D’Agostino, candidato alle Europee dell’8 e 9 giugno con Forza Italia, incontra amici e simpatizzanti a Sirignano. Video

Nel pomeriggio di oggi, Angelo Antonio D’Agostino, candidato alle prossime elezioni europee con Forza Italia, ha fatto tappa a Sirignano per incontrare amici e simpatizzanti. L’evento si è svolto presso la struttura del Bar-Ristorante D’Apolito, dove molti sostenitori si sono riuniti per ascoltare il presidente dell’Avellino Calcio.

Durante l’incontro, D’Agostino ha avuto l’opportunità di discutere con i presenti le sue proposte e il programma elettorale in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. La sua candidatura con Forza Italia punta a rappresentare gli interessi del territorio a livello europeo, focalizzandosi su temi cruciali come lo sviluppo economico, le infrastrutture e il sostegno alle imprese locali.

Presente all’evento anche Sabino Morano, un esponente politico irpino impegnato attivamente nella città di Avellino. Morano sta attualmente supportando il candidato sindaco Rino Genovese lista nelle ele la suaezioni comunali. La sua partecipazione all’incontro con D’Agostino testimonia il forte legame tra i rappresentanti locali e il candidato alle europee, uniti dall’obiettivo comune di promuovere il benessere del territorio e dei suoi cittadini.

D’Agostino ha ringraziato i partecipanti per il loro sostegno e ha sottolineato l’importanza di una rappresentanza forte e competente in Europa. Ha inoltre ribadito il suo impegno a lavorare per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della regione, mettendo al centro del suo programma la valorizzazione delle risorse locali e la creazione di nuove opportunità per i giovani.

L’incontro a Sirignano si inserisce in una serie di appuntamenti sul territorio, che vedono D’Agostino impegnato a raccogliere le istanze dei cittadini e a consolidare il consenso in vista delle prossime elezioni europee. Con il supporto di amici e simpatizzanti, il candidato di Forza Italia continua la sua campagna elettorale con determinazione e fiducia, pronto a rappresentare al meglio gli interessi della sua comunità a Bruxelles.