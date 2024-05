Avellino-Catania: dove vederla oggi in TV

L’attesa per la sfida tra Avellino e Catania è alle stelle. Oggi alle 20.30, allo Stadio Partenio, andrà in scena il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si tratta di una partita decisiva, soprattutto dopo la vittoria per 1-0 dei siciliani nell’andata. Tuttavia, i tifosi dovranno fare i conti con una novità riguardante la trasmissione del match.

Dove Vedere Avellino-Catania in TV

A differenza di quanto accaduto per altre partite, questa volta non ci sarà una diretta TV in chiaro per tutti sulla Rai. La partita sarà trasmessa sui canali di Sky, ma solo per gli abbonati. In alternativa, i residenti in Sicilia potranno seguire il match su Sestarete TV, al canale 81 del digitale terrestre.

La Situazione Attuale e le Prospettive

La partita di oggi rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Chi passerà tra Avellino e Catania affronterà una tra Vicenza e Padova nella Final Four, con gare di andata e ritorno il 28 maggio e il 2 giugno. Questo sarà l’ultimo step prima della finale (5 e 9 giugno, andata e ritorno), dalla quale uscirà la quarta squadra promossa in Serie B assieme a Juve Stabia, Mantova e Cesena.

Gli etnei partono con un leggero vantaggio, grazie al successo ottenuto martedì scorso con il gol di Cianci al 71°. Tuttavia, il regolamento dei playoff di Serie C non consente ai siciliani di rilassarsi troppo. Infatti, agli uomini di Pazienza potrebbe bastare anche vincere con lo stesso risultato dell’andata per pareggiare i conti e qualificarsi. Questo perché l’Avellino, che ha chiuso al 2° posto in classifica alla fine della stagione regolare, ha il vantaggio del miglior piazzamento. In caso di parità nel risultato aggregato, i campani si qualificherebbero senza dover ricorrere a tempi supplementari o calci di rigore.

Un Incontro da Non Perdere

Avellino-Catania si preannuncia quindi come una sfida imperdibile, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il tutto per tutto per continuare il loro sogno di promozione. Nonostante la mancanza della diretta in chiaro sulla Rai, i tifosi potranno comunque seguire l’incontro su Sky o, per i residenti in Sicilia, su Sestarete TV.