Dopo Roma, Bologna e Milano, l’International Street Food Festival fa tappa ad Avellino

L’evento, organizzato dall’assessorato alle Attività produttive, guidato dal vicesindaco Laura Nargi, si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio alla Smile Arena alle spalle dello Stadio “Partenio – Lombardi” e porterà nel capoluogo il tipico cibo di strada preparato da 30 food track provenienti da tutta Italia

Avellino, mercoledì 26 aprile 2023 – La carovana del gusto si trasferisce ad Avellino. Dal 28 aprile al 1 maggio, il capoluogo irpino ospiterà la nuova tappa dell’International Street Food Festival, l’evento gastronomico più atteso della Primavera, organizzato dall’assessorato alle Attività Produttive, guidato dal Vicesindaco Laura Nargi.

Il Salotto del Gusto avrà come protagonisti oltre 30 food-truck, botteghe mobili che difendono con caparbietà e orgoglio i prodotti della tradizione gastronomica italiana, impastando, friggendo, bollendo, infornando e arrostendo ogni sorta di pietanza, trasformandola in cibo di strada.

La manifestazione itinerante arriverà ad Avellino il prossimo 28 aprile, dopo aver toccato le città di Roma, Bologna e Milano, per intrattenere e deliziare visitatori e curiosi fino al primo maggio con cibo on the road e birre artigianali.

L’ingresso alla Smile Arena sarà gratuito e vedrà la partecipazione di tanti operatori del settore gastronomico e brassicolo che proporranno le migliori pietanze di strada, le birre artigianali provenienti dai tanti microbirrifici e i dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale.

Si potrà accedere all’International Street Food Festivaldalle 18:00 alle 24:00, nella giornata inaugurale del 28 aprile, e dalle 12:00 alle 24:00, dal 29 aprile al 1 maggio, giorno di chiusura della kermesse culinaria.