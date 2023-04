Alle ore 16’30 di oggi 26 aprile i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Solofra in via Consolazione, per un incendio che si è sviluppato in un opificio del posto. Le fiamme hanno riguardato gli scarti di lavorazione in pellame all’interno di un silos adiacente alla struttura. Tre le squadre intervenute, con l’ausilio anche dell’autoscala. Le fiamme sono state spente evitando che si propagassero alla vicina struttura, non si sono registrate persone coinvolte.