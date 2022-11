Frana a Casamicciola, Schiano (Fdi): “Dissesto idrogeologico, una piaga per l’isola”

“E’ una tragedia immane quella che ha colpito questa mattina l’isola di Ischia e Casamicciola in modo particolarmente drammatico. Una preghiera per le tante, troppe famiglie che stanno soffrendo in questo momento e che hanno perso tutto. Poi sarà il momento delle riflessioni e delle responsabilità in un territorio che, ancora una volta, ha dimostrato tutta la sua fragilità, colpa di una Regione Campania incapace di intervenire in maniera incisiva per contrastare il dissesto idrogeologico, ormai una piaga per questo territorio. Non possiamo continuare a piangere morti e annunciare provvedimenti che poi non arrivano”. Lo ha detto Michele Schiano di Visconti, ex capogruppo regionale e deputato di Fratelli di Italia.