Dancing Stars & Milonga Brava: La Scuola di Ballo che accende Passioni a Marigliano

La danza, arte millenaria capace di trasmettere emozioni e creare legami indissolubili, trova a Marigliano alla Via Vittorio Veneto 20/A la sua espressione più vibrante presso la scuola “Dancing Stars & Milonga Brava”. Un luogo dove la passione per il movimento si fonde con la professionalità dei Maestri Francesco Menichini, Maria Rosaria Menichini, Francesca Russo, e Antonella Devastato, regalando a chiunque varchi la soglia un’esperienza unica.

In questo accogliente spazio, l’arte della danza si declina in molteplici forme, grazie a un ricco ventaglio di corsi che spaziano dalle Danze Latino Americane al Solo Latin, dal sensuale Tango Argentino ai coinvolgenti Balli di Gruppo. Ogni corso è progettato per soddisfare sia i principianti che i ballerini più esperti, creando un ambiente inclusivo dove tutti possono imparare e crescere insieme.

I Maestri della scuola non sono solo istruttori di danza, ma veri e propri artisti che sanno trasmettere la loro passione con entusiasmo e dedizione. Ogni lezione diventa un’occasione per imparare non solo i passi, ma anche l’arte dell’espressione corporea e della connessione con il proprio corpo e quello del partner.

La scuola “Dancing Stars & Milonga Brava” diventa così un luogo di incontro, dove gli allievi non solo apprendono la tecnica della danza, ma anche condividono risate, emozioni e diventano parte di una comunità affiatata e appassionata.

L’apprendimento diventa un viaggio avvincente, un percorso che va oltre la danza stessa, abbracciando l’arte, la cultura e la socialità. I corsi offerti non sono solo lezioni di ballo, ma autentiche esperienze che arricchiscono la vita di chiunque vi partecipi.

“Dancing Stars & Milonga Brava” è più di una scuola di ballo, è un rifugio per chi ama esplorare il meraviglioso mondo della danza, un luogo dove il ritmo e la musica diventano la colonna sonora di storie indimenticabili. Contatti Telefoni: 3299364855 – 3774282584