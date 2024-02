AVELLA. “Inventare ogni giorno la speranza”: Un Convegno Illuminante al Convento dei Frati Minori

Il prossimo sabato 2 marzo 2024, alle ore 19, il Convento dei Frati Minori in Avella diventerà il palcoscenico di un convegno che promette di essere non solo interessante ma anche illuminante. L’evento, intitolato “Inventare ogni giorno la speranza”, è stato organizzato con cura e dedizione dalla Comunità Masci Avella 1.

Questo convegno è il culmine di un’attività di supporto e sensibilizzazione a favore della Fondazione Archè, un’organizzazione impegnata nel soccorrere donne e bambini vittime di violenza. La Fondazione Archè, fondata con amore e dedizione, ha come presidente e ispiratore il padre Giuseppe Bettoni, che sarà protagonista del dibattito.

Il tema centrale dell’evento, “Inventare ogni giorno la speranza”, sottolinea la necessità di trovare la forza e la determinazione per costruire un futuro luminoso nonostante le avversità. Padre Giuseppe Bettoni, con la sua lunga esperienza e il suo impegno a favore della Fondazione Archè, condividerà il suo punto di vista e la sua saggezza, offrendo ispirazione a tutti i presenti.

Una parte fondamentale del convegno sarà dedicata alle testimonianze dirette di donne che, grazie all’aiuto della Fondazione Archè, sono riuscite a superare situazioni difficili e a rimodellare il proprio futuro. Le loro storie toccanti e coraggiose saranno fonte di ispirazione per tutti coloro che parteciperanno all’evento.

L’incontro non è solo un momento di riflessione e approfondimento, ma anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza di combattere la violenza e di offrire sostegno a chi ne ha bisogno. “Inventare ogni giorno la speranza” diventa così un invito a unirsi e a contribuire a costruire un mondo migliore per tutti.